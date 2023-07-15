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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 4000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 عاما

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير 50 فرصة عمل جديدة من 18 وحتى 45 عاما، وذلك بإحدى مؤسسات التسويق، وبراتب 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة  بالمؤسسة، 50 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل أو بدون، وذلك من الجنسين.

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوفير إقامة للمغتربين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المؤسسة في الزقازيق، الشرقية، أو الاتصال على 01284723575، أو 01012119100، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد.

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