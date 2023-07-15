29 مايو.. أكثر من 2500 فرصة عمل بملتقى توظيف بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة

تسعد وزارة العمل، لإطلاق ملتقى توظيفي كبير للشباب بمحافظة القليوبية، وذلك يوم السبت 29 يوليو الجاري، حيث يوفر الملتقى نحو 2548 فرصة عمل، من خلال 74 شركة بالقطاع الخاص.

وينظم هذا الملتقى الكبير، مديرية العمل بمحافظة القليوبية، داخل مقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

ويأتي ذلك الملتقى، ضمن جهود وزارة العمل، في مساعدة الشباب الباحث عن العمل، في توفير عدد من فرص العمل المناسبة لهم في عدد من المجالات وتتناسب مع المؤهلات المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحد من معدلات البطالة.

وحددت مديرية العمل، للراغبين في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse