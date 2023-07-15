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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف شعبان.. فنان بالفطرة

يوسف شعبان
يوسف شعبان

ممثل محترف، له علامات مضيئة فى تاريخ السينما والدراما والمسرح، أدواره خلدت فى عقول الناس، ومن منا ينسى دور محسن ممتاز فى «رأفت الهجان» وسيد الدوغرى فى «عيلة الدوغرى» وسرحان البحيرى فى «ميرامار» وسلامة فراويلة فى «المال والبنون». هو الفنان بالفطرة يوسف شعبان، الذى تحل علينا ذكرى ميلاده غدا والمولود فى ١٦ يوليو ١٩٣١، فى حى شبرا بالقاهرة. والده كان مصمم إعلانات مشهورًا، وتلقى تعليمه الأساسى فى مدرسة الإسماعيلية، والتعليم الثانوى فى مدرسة التوفيقية الثانوية، وكانت أمامه عدة اختيارات فى رسم مستقبله، نظرًا لرغبته الشديدة فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ورغبة عائلته فى أن يصبح ضابطًا بإحدى الكليتين «البوليس أو الحربية» أو الالتحاق بكلية الحقوق، ليستقر الحال على الأخيرة.

التحق بفريق التمثيل فى الكلية، ثم قدم أوراق اعتماده فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبسبب ضغط الدراسة فى الكلية والمعهد، قرر التركيز فى دراسة المعهد وسحب أوراقه من كلية الحقوق وهو فى السنة الثالثة، ثم تخرج فى المعهد فى ١٩٦٢. وبدأت مشاركاته فى السينما فى ستينيات القرن الماضى مع فيلم «فى بيتنا رجل» عام ١٩٦١، ثم توالت أعماله السينمائية التى تعدت ١١٠ أفلام، وشارك فى نحو ١٣٠ مسلسلًا تليفزيونيًا، من أبرزها «المال والبنون» و«الشهد والدموع» و«العائلة والناس» و«الوتد» و«رأفت الهجان». أما عن المسرح، فشارك فى نحو ٥٠ عرضًا مسرحيًا بداية من المسرحية التليفزيونية «الطريق المسدود»، ثم مسرحية «شىء فى صدرى» و«أرض النفاق» و«مطار الحب» وغيرها.

وتزوج عدة مرات أولاها من الفنانة ليلى طاهر عام ١٩٦٣ ثم انفصل عنها بعد أربع سنوات، وتزوج بعدها من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، لكن سرعان ما انفصل عنها أثناء حملها بابنتهما سيناء، وأخيرًا تزوج من الكويتية إيمان خالد الشريعان التى أنجب منها ابنه مراد وابنته زينب اللذين يعيشان فى الكويت. وفى عام ١٩٩٧، نجح فى انتخابات نقابة الممثلين ليتولى منصب النقيب، واستطاع خلال فترته النهوض بالنقابة واستمر فى منصبه دورتين متتاليتين، قبل أن يخسر فى انتخابات عام ٢٠٠٣ أمام الفنان أشرف زكى. ورحل عن عالمنا فى ٢٨ فبراير ٢٠٢١ عن عمر يناهز ٨٥ عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

 

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