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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة

البرنامج الوطني للمرأة
البرنامج الوطني للمرأة في القيادة

‏كشفت الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة إدارة التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، عن تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن البرنامج التدريبي هو رحلة تعليمية مميزة تفيدهن وتزيد من تطورهن سواء على المستوى العملي أو على المستوى الشخصي والبرنامج يكون تحت مظلة مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة يدعمه الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة إدارة التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، أن البرنامج كان يستهدف عددًا من السيدات لتولي المناصب العليا والمتوسطة سواء في الحكومة أو في القضاء أو في القطاع الأكاديمي من 34 جهة.

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