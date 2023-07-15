نشأت العمدة: قمة نيروبي استكمالًا لجهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، يمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها.

وأشار النائب إلى أن الفعاليات المرتقبة للقمة التنسيقية الإفريقية والتي تم استحداثها في 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنها تأتي اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، حيث تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

وقال عضو مجلس النواب: قمة نيروبي تكتسب أهمية كبيرة، حيث تشهد عرض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقى الرئيس السيسي، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

وتوقع النائب محمد نشأت العمدة، أن تشهد قمة السيسي ونظيره الرئيس الكيني ويليام روتو، بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة في المجالات الاقتصادية.