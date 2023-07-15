آخر مستجدات مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

أوضح محمد سعد، مراسل برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: "إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة منذ أول أمس، وكانت البدايات بمباراة التيك بول للسيدات، وشارك في هذه المباراة عدد كبير جدًا من النجمات العالميات، وبالأمس كان يوجد تحدي الجيل الذهبي".

وأضاف محمد سعد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أنه بالنسبة لفعاليات اليوم، سيكون هناك استكمال لدور المجموعات، في مباراة التيك بول، واستكمال للنهائي والمباراة النهائية لتحدي الجيل الذهبي، حيث شارك عدد من لاعبي الجيل الذهبي مثل كابتن عماد متعب، كابتن حسام غالي، كابتن ناجي جدو، كابتن عصام الحضري، كابتن أحمد حسن، كابتن حسام حسن، كابتن حازم إمام".

وأوضح مراسل برنامج "السفيرة عزيزة" أن جدول مهرجان العلمين الجديدة مليء بالكثير من الحفلات، حيث حفل الفنان تامر حسني في 21 يوليو، ثم حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، ثم حفل الفنانة إليسا، وحفل لفرقة كايروكي، بخلاف عروض الأزياء، حيث توجد عروض أزياء عالمية.