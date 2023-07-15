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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نادر نسيم: قمة دول جوار السودان بداية حقيقية لحل الأزمة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن قمة دول جوار السودان التي نظمتها واستضافتها مصر، حققت أهدافها تمامًا في العمل على تبادل وجهات النظر بين قادة الدول المجاورة للسودان وطرح رؤى إقليمية للحل.

وأشاد نسيم بكلمة الرئيس السيسي في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، مؤكدًا أنها وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من خلال احترام سيادة الدولة، والتأكيد على عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، علاوة على أن البيان الختامي أكد حرص مصر على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب الشقيق وتجنب الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومقدراتها.

وقال النائب: “الحفاظ على أمن وسلامة السودان والحفاظ على الدولة الوطنية جزء رئيسي من السياسة الخارجية لمصر، وسعيها الدائم لإيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة وعودة الاستقرار والأمن للسودان الشقيق”.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم أن قمة دول جوار السودان بداية لحل شامل للأزمة، وتضافر مختلف الجهود الإقليمية للحل.

أزمة السودان البيان الختامي لقمة دول جوار السودان السياسة الخارجية لمصر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ النائب نادر يوسف نسيم

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