ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

رجل الأعمال الإماراتي
رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور

وصل رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، اليوم السبت، إلى مطار مدينة العلمين، تلبية لدعوة المهندس حمدي سليمان، والذي كان في استقباله في المطار.

 

وبث الحبتور، فيديو من منزل صديقه بمدينة العلمين، يؤكد فيه جمال مدينة العلمين وأنها تمتلك أجمل الشواطئ، ويدعو الجميع لزيارتها.

 

وقال خلف الحبتور، في الفيديو: "وصلنا الساحل الشمالي، ندعو الجميع لزيارة هذا البلد الجميل، المنطقة جميلة جدًا".

 

 

وعلق على الفيديو: "وصلنا بحمدالله وسلامته إلى مدينة العلمين، في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبي تلبية لدعوة كريمة من أخي وصديقي العزيز المهندس حمدي سليمان وعائلته الفاضلة الكريمة، منطقة جميلة جدًا تتميز بشواطئها الرائعة التي تضاهي أنقى وأجمل الشواطئ في العالم، أدعو كل من يعشق الهدوء، والبحر، والشمس الدافئة، أن يزور الساحل الشمالي في مصر، فهو بحق يستحق الزيارة".

خلف الحبتور خلف أحمد الحبتور العلمين مدينة العلمين أبراج العلمين الجديدة

مواد متعلقة

تراجع منسوب الأنهار يُهدد بكوارث بيئية على العراق: "نفوق ملايين الأسماك"

الباز يكشف: كيف يستفيد المواطن البسيط من مهرجان العلمين؟

بعد إنقاذ سلحفاة المطرية.. "البيئة" تعلن إنشاء مركز رعاية للسلاحف البحرية قريبًا

بعد إنقاذ سلحفاة المطرية.. الباز يطلق مبادرة "خليك إيجابى على السوشيال ميديا"

تفاصيل إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة معروضة فى إحدى أسواق المطرية

بث مباشر.. انطلاق فعاليات تحدى الجيل الذهبى بمهرجان العلمين

استغاثة لوزير الصحة.. عمدة العليقات: "لدينا 200 حالة مرضية تحتاج للتشخيص"

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطنى أنقذ مصر من حرب أهلية

الأكثر قراءة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أهالى قرية منية الحيط بالفيوم يعلنون تضامنهم مع "رجب بحه" ضد مرتضى منصور

قتلا عجوزًا.. الإعدام لسمكرى ومكوجى فى الغربية

بسبب المرور.. آخر لحظات طالب قبل مقتله على يد جاره بالمنيا

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

محمد رمضان بقميص شفاف فى كواليس أغنيته الجديدة "تطبطب" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل