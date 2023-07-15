خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

وصل رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، اليوم السبت، إلى مطار مدينة العلمين، تلبية لدعوة المهندس حمدي سليمان، والذي كان في استقباله في المطار.

وبث الحبتور، فيديو من منزل صديقه بمدينة العلمين، يؤكد فيه جمال مدينة العلمين وأنها تمتلك أجمل الشواطئ، ويدعو الجميع لزيارتها.

وقال خلف الحبتور، في الفيديو: "وصلنا الساحل الشمالي، ندعو الجميع لزيارة هذا البلد الجميل، المنطقة جميلة جدًا".

وعلق على الفيديو: "وصلنا بحمدالله وسلامته إلى مدينة العلمين، في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبي تلبية لدعوة كريمة من أخي وصديقي العزيز المهندس حمدي سليمان وعائلته الفاضلة الكريمة، منطقة جميلة جدًا تتميز بشواطئها الرائعة التي تضاهي أنقى وأجمل الشواطئ في العالم، أدعو كل من يعشق الهدوء، والبحر، والشمس الدافئة، أن يزور الساحل الشمالي في مصر، فهو بحق يستحق الزيارة".