ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوضح كيفية التعامل مع عيوب الآخرين (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام نهانا عن التعامل مع نواقص الناس وعيوب الخلق، وأن تعاير أخاك المسلم بما فيه في وجهه، مؤكدًا أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كانت معاملته فيها لطف ورقة، فكان لا يواجه أهل العيب بعيوبهم في وجههم.

وأضاف "جبر"، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن سيدنا نهى في أحاديث كثيرة عن الأخلاق السيئة بقوله "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم كان لا يذكر الأشخاص وما يعنيه تقويم الفعل ولو كان المخطئ جالسًا أمام الرسول.

وعن خلق النبي الكريم ومدى تستره على الناس حتى وهو يقومهم، أكد "جبر"، أن الرسول كان يصرف نظره إلى جهة أخرى وهو يوجه النصح لأصحابه، وذلك حتى لا تكون النصيحة لشخص بعينه دون توجيه لوم أو اتهام للمخطئ.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك كيفية التعامل مع عيوب الآخرين الإسلام نهانا عن التعامل مع نواقص الناس الأخلاق السيئة

الأكثر قراءة

وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

"حاميها حراميها".. كواليس 60 ساعة من ملاحقة سارقى فيلا توفيق عكاشة

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟