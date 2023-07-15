قناة الناس| يسرى جبر يوضح كيفية التعامل مع عيوب الآخرين (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام نهانا عن التعامل مع نواقص الناس وعيوب الخلق، وأن تعاير أخاك المسلم بما فيه في وجهه، مؤكدًا أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كانت معاملته فيها لطف ورقة، فكان لا يواجه أهل العيب بعيوبهم في وجههم.

وأضاف "جبر"، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن سيدنا نهى في أحاديث كثيرة عن الأخلاق السيئة بقوله "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم كان لا يذكر الأشخاص وما يعنيه تقويم الفعل ولو كان المخطئ جالسًا أمام الرسول.

وعن خلق النبي الكريم ومدى تستره على الناس حتى وهو يقومهم، أكد "جبر"، أن الرسول كان يصرف نظره إلى جهة أخرى وهو يوجه النصح لأصحابه، وذلك حتى لا تكون النصيحة لشخص بعينه دون توجيه لوم أو اتهام للمخطئ.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.