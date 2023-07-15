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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر: استروا على خلق الله فى زمن انتشار السوشيال (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إنَّنا نشهد في زماننا الحالي انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، التي تسهل انتقال ونشر المعلومات، التي قد يتم استغلالها في فضح الآخرين، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم  نهي عن الأخلاق السيئة واستخدام هذا التطور في الإيذاء بقوله: "من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

وأضاف "جبر"، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أننا أصبحنا في زمن الفضايح، وأمة الإسلام لا تحب نشر الفحشاء والفضائح، مستدلا بقول الرسول صلّ الله عليه وسلم في تشبيهه للأمة "مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى".

وعن خطورة نشر الفضائح بين المسلمين، أكد "جبر"، أن لكل جسد عورة لا يحب صاحبها أن تنكشف لكن من يفضح المسلمين كأنه يكشف عورة جسد الأمة التي وجب سترها.. وعليك أن تبرز وجهاء الأمة من علماء وصالحين والأولياء والأتقياء ليكونوا قدوة للناس وأسوة بالحديث عنهم ونشر سيرتهم الطبية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك خلق الله انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لتطبيقات الرقمية انتقال ونشر المعلومات

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