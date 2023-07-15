ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على ترتيب رايس ضمن أغلى الصفقات في تاريخ الكرة

رايس
رايس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع ديكلان رايس لاعب وسط فريق وست هام والمنتخب الإنجليزي بعقد طويل الأمد. 

 

وأكد وست هام رحيل اللاعب عن النادي الذي انضم إليه قبل عقد من الزمن صباح اليوم السبت، وأعلن أرسنال ضمه بصفقة قياسية بريطانية بلغت 105 ملايين جنيه إسترليني.

 

وأصبح رايس في المركز العاشر بترتيب أغلى صفقات التاريخ بـ 116 مليون يورو، حيث أزاح العديد من الأسماء أبرزها صفقة روميلو لوكاكو من إنتر إلى تشيلسي، جودي بيلينجهام من دورتموند إلى ريال مدريد وإيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد.

 

ويتصدر ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن ترتيب أغلى الصفقات في التاريخ حيث يتصدرها نيمار، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس بـ 222 مليون وكيليان مبابي من موناكو إلى باريس بـ 180 مليون يورو.

ارسنال ديكلان رايس رايس وست هام أغلى صفقات التاريخ

الأكثر قراءة

وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

"حاميها حراميها".. كواليس 60 ساعة من ملاحقة سارقى فيلا توفيق عكاشة

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟