تعرف على ترتيب رايس ضمن أغلى الصفقات في تاريخ الكرة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع ديكلان رايس لاعب وسط فريق وست هام والمنتخب الإنجليزي بعقد طويل الأمد.

وأكد وست هام رحيل اللاعب عن النادي الذي انضم إليه قبل عقد من الزمن صباح اليوم السبت، وأعلن أرسنال ضمه بصفقة قياسية بريطانية بلغت 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأصبح رايس في المركز العاشر بترتيب أغلى صفقات التاريخ بـ 116 مليون يورو، حيث أزاح العديد من الأسماء أبرزها صفقة روميلو لوكاكو من إنتر إلى تشيلسي، جودي بيلينجهام من دورتموند إلى ريال مدريد وإيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد.

ويتصدر ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن ترتيب أغلى الصفقات في التاريخ حيث يتصدرها نيمار، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس بـ 222 مليون وكيليان مبابي من موناكو إلى باريس بـ 180 مليون يورو.