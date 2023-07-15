العلاقات المصرية الكينية.. تاريخ طويل من التعاون المشترك (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن العلاقات المصرية الكينية، بالتزامن مع مشاركة مصر في القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

وجاء التقرير ليوضح العلاقات القوية والراسخة بين البلدين على مدار التاريخ في النقاط التالية:

ـ دعمت مصر حصول كينيا على استقلالها عام 1963.

ـ تطور العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين.

ـ أجرى الرئيس السيسي زيارة إلى كينيا هي الأولى من نوعها منذ 33 عامًا.

ـ حرص قيادات البلدين على تطوير التعاون الثنائي في كل المجالات.

ـ توافق قيادات البلدين في الرؤى إزاء العديد من القضايا المشتركة.

ـ حرصت مصر على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للشعب الكيني خلال فترات الأزمات.

ـ يربط البلدين شريان حياة واحد وهو نهر النيل وتاريخ طويل من التعاون البناء.