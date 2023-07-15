خبير اقتصادي يتحدث عن التقدم المحرز في ملف الاندماج التجاري مع أفريقيا

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التقدم المحرز في ملف الاندماج التجاري مع أفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدول الأفريقية تحاول المضي قدماً وتعويض أكثر من سنتين في عملية الاندماج الأفريقي.

وأضاف أن مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019 قطعت شوط كبير في عمليات التعاون ودفع عمليات التبادل التجارين وفي تبني قضايا القارة ولكن مع تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية الروسية عرقلت المخططات الزمنية للتعاون الأفريقي.

وأشار إلى أن القمة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي هي قمة اقتصادية بالدور الأول، لأن اليوم أفريقيا تحاول دفع العديد من الملفات للأمام والمتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.