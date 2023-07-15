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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى أجواء جماهيرية مبهجة.. استمرار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشفت نورهان عجيزة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل اليوم الثالث من مهرجان العلمين الترفيهي الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنه لليوم الثالث على التوالي، تشهد مدينة العلمين الجديدة فعاليات ترفيهية ورياضية وفنية مختلفة، موضحة أن المهرجان يتضمن 12 نشاطًا متنوعًا ما بين مجالات الفن والرياضة والترفيه.

وأضافت أن فعاليات اليوم الأول للمهرجان شهدت مباراة للعبة "تاك بول" بمشاركة بطلتي العالم في اللعبة ناتليا ومايا في أجواء حماسية تنافسية مبهجة وسط حضور عدد كبير من الزوار المصريين والأجانب.

وتابعت: "فعاليات اليوم الثاني للمهرجان تضمنت انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية تحت مسمى تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية أمثال حسام غالي، عماد متعب، عصام الحضري، سيد معوض، أحمد حسن، محمد فضل، وغيرهم".

وأردفت: "البطولة عبارة عن 4 فرق وتُستكمل في اليوم الثالث من المهرجان لتحديد المركزين الثالث والرابع".

كما أشارت إلى أنه من المقرر انعقاد عدد كبير من الفعاليات الترفيهية بإقامة عدد من الحفلات الغنائية، حيث من المقرر أن يحيي الفنان تامر حسني، أول حفل في المهرجان يوم 21 يوليو.

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