"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات تدوي وألسنة الدخان ترتفع، جراء اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أصوات الانفجارات تدوى وألسنة الدخان ترتفع فى السودان

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك انفجارات بالأسلحة الثقيلة في مواقع مختلفة بالسودان، موضحًا أن وسط الخرطوم يشهد مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.

وأشار إلى أن شهود عيان أكدوا تسلل أفراد من قوات الدعم السريع إلى مناطق بجنوب الخرطوم، متابعًا: "هناك تعزيزات أمنية من جانب الجيش السوداني في وسط الخرطوم للسيطرة على الأوضاع".

وتابع: "هناك أيضًا اشتباكات في منطقة شرق النيل، والجيش السوداني بدأ يتجه إلى مداهمة الأحياء والمنازل التي يتواجد فيها أفراد الدعم السريع".