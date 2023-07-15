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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنًا وتجرى 116 عملية جراحية خلال 3 أيام

الصحة
الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصيلة عمل القافلة الطبية المتمركزة في مركز شباب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي وحتى مساء أمس الجمعة 14 يوليو، لتقديم الخدمات الطبية، ضمن مبادرة «100 يوم صحة».

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المترددين على العيادات المتنقلة بلغ 2516 مواطنا، وتم صرف العلاج للمترددين بالمجان، كما تم تحويل 296 مواطنا لمستشفى العريش العام، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الوزارة أن القافلة أجرت 399 تحليلا معمليا، و43 أشعة سونار، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاج الأسنان لـ220 مواطنا، فيما أجريت العمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، وبلغت 116 عملية، متضمنة 17 حالة رمد، و25 حالة مرارة بالمنظار، و8 حالات جراحة أطفال، و28 حالة أنف وأذن، وحالة مخ وأعصاب، و16 حالة تداخلات جراحية متنوعة، و4 حالات عظام، وحالتي استبدال مفصل، 5 حالات مسالك، و8 حالات قسطرة قلبية، وحالتي مناظير جهاز هضمي.

وأشارت الوزارة إلى أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصري، وبمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، ويتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

وعلق الدكتور عبدالرحمن الطحان، عميد كلية طب جامعة السويس، أن رئيس الجامعة الدكتور السيد الشرقاوي، قدم كل أوجه الدعم للتعاون مع إدارة القوافل بقطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة والسكان، لدعم أهالي مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء، في إطار حملة «100 يوم صحة».

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