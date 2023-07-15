رايس بعد انتقاله لأرسنال: أتابع الجانرز منذ موسمين.. وأرتيتا أقنعنى

أعرب ديكلان رايس عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، بعدما أتم انتقاله اليوم من صفوف وست هام.

رايس انتقل إلى الجانرز بعقد طويل الأمد، في صفقة هي الأغلى للاعب في تاريخ بريطانيا بـ 105 ملايين جنيه إسترليني.

وقال رايس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "لقد كنت أنظر إلى أرسنال خلال الموسمين الماضيين والمسار الذي كانوا يسيرون فيه، ليس الموسم الماضي ولكن الموسم السابق، احتلوا المركز الخامس ولكن يمكنك أن ترى أسلوب اللعب الذي كان أرتيتا يطبقه، كان الموسم الماضي موسمًا رائعًا، حيث أخرج كل فريق تقريبًا من الماء باستثناء السيتي".

وتابع: "جئت إلى هنا وأنا جائع حقًا لتحقيق المزيد من النجاح وقضاء أفضل سنواتي في هذا النادي الرائع".

وأضاف عن مدرب الفريق مايكل أرتيتا: "لقد كان عاملًا كبيرًا وسببًا في مجيئي إلى هنا، أنا أعلم أنه سيستخرج أفضل ما لديّ من مستويات، أعلم أن لديّ المزيد من المستويات للتطور، وأشعر أنه المدرب الذي سوف يأخذني إلى تلك المستويات العالية، أنا متحمس حقًا للعمل معه".