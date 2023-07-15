البريطانى الأغلى فى التاريخ.. أرسنال يضم ديكلان رايس رسميًا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، عن ضم ديكلان رايس قادمًا من وست هام بعقد طويل الأمد.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 24 عامًا بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدة التعاقد حيث سيكون الأغلى في تاريخ بريطانيا.

وسيرتدي اللاعب رقم 41 الذي بدأ به مسيرته مع وست هام ولم يقم بتغييره.

وقدرت الصفقة بـ 105 ملايين جنيه إسترليني ليكون الأغلى في تاريخ بريطانيا ويتخطى صفقة انتقال جاك جريليش الموسم قبل الماضي إلى مانشستر سيتي.

رايس بات ثالث صفقات الجانرز هذا الصيف بعد ضم كاي هافيرتز ويوريان تيمبر.

كانت آخر مباراة لعبها رايس مع وست هام هي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فيورنتينا الإيطالي، والتي توج فيها ويستهام باللقب ليصبح رايس ثالث لاعب في تاريخ النادي يرفع بطولة كبرى خلف بوبي مور وبيلي بوندز.

ولكن اللاعب الإنجليزي الدولي يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء بإمكان أرسنال أن يقدمه له.

وتوج رايس بجائزة لاعب العام في فريق ويستهام ثلاث مرات في 2020 و2022 و2023، وشارك في أولى مبارياته الكاملة الدولية في مارس 2019 ولعب 43 مباراة دولية.