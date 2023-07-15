عضو مجلس الزمالك بعد خسارة القمة: بالجهد والاجتهاد سيعود الفريق

أصدر محمود طه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا منذ قليل للتعليق على تطورت الأحداث داخل القلعة البيضاء.

وقال: "نعلم جميعًا حجم الألم لديكم من فقدان بطولة الدوري، والهزيمة الأخيرة غير المتوقعة، بعد أن وضعنا قدمًا على الطريق الصحيح نحو الإصلاح والنجاح".

وتابع: "ويقيني الذي تَشَكّل في بيت مولع بالرياضة وبحب نادي الزمالك يدرك جيدًا أن الانسحاب من المشهد وقت الإخفاق ليس من البطولة والشجاعة في شيء، ولكن المواجهة والمكاشفة والتحدي لتعديل المسار هو الذي يحول الهزيمة إلى نصر شريف".

وأكمل: "أتينا لنادي الزمالك وبفضل جهودنا بعد دعمكم كان الفوز والبطولات المتكررة حليفنا، ولن يكون لنا همّ سوى الوصول لمنصات التتويج لإسعادكم، ففرحة طفل بفوز الزمالك يبدد ما لدينا من ألم مما نتعرض له من نقد يصل إلى حد الإساءة والتوبيخ، ولكننا ندرك أهمية ما نحن فيه وخطورته، لذلك فإننا لا نلقي بالًا إلا بالجهد والاجتهاد في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، وهو رفعة شأن النادي واسمه في المحافل المحلية والدولية".

وأضاف: "هكذا تعلمت من علوم الإدارة وفنونها ومبادئي ثابتة لم تتغير ولن تتبدل لنصل معًا إلى هدفنا، ويجب أن تعلموا أن الصعاب كثيرة، ومن يتمنى سقوط الزمالك أكثر ممن يحملون همه، وهذا يحتم علينا جميعًا التكاتف والاصطفاف في صف واحد لنعبر إلى بر الأمان والاستقرار".

وكان أحمد دعبس عضو مجلس الزمالك قد أعلن عن استقالته في الساعات الماضية من مجلس الزمالك بعد الخسارة من الأهلي في لقاء القمة بنتيجة 4-1، والخروج من كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجاري مما تسبب في انتقادات كبيرة من جانب جماهير الزمالك ضد الإدارة والمطالبة بالإحلال والتجديد على مستوى الفريق من أجل استعادة البطولات.