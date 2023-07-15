محافظ القاهرة يبحث مع نائب وزير الاتصالات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أننا نعمل جميعًا فى أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كل القطاعات وتلبية احتياجاتهم، بالشكل الذي يسهم في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لعرض ومناقشة ومتابعة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحصر أصول الدولة، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

وصرح اللواء خالد عبدالعال بأن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة والمؤجرة، لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، حيث سيتم استغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كل القطاعات، مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

شارك فى الاجتماع المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، الدكتور محمود فخرالدين رئيس الادارة المركزية للتحول الرقمى بوازرة الاتصالات، المهندسة رحاب فج النور مدير إدارة الاستشارات الفنية ومدير مشروع أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، ومديرى حماية أملاك الدولة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.