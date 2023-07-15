سقط من الشرفة.. التصريح بدفن جثة طالب الهندسة في أكتوبر

كشفت التحقيقات في مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء تغيير لمبة الشرفة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن الجثة.

وكشفت تفاصيل مناظرة جثة للشاب أنها جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مصابة بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتهشم في الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن الجثة.

تلقى المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.