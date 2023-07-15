ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقط من الشرفة.. التصريح بدفن جثة طالب الهندسة في أكتوبر

جثة
جثة

كشفت التحقيقات في مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء تغيير لمبة الشرفة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن الجثة.

وكشفت تفاصيل مناظرة جثة للشاب أنها جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مصابة بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتهشم في الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن الجثة.

تلقى المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

تضرب مصر وعدة دول عربية.. أبرز المعلومات عن القبة الحرارية

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

انطلاق برنامج "الجزيرة" على "إكسترا نيوز" قريبًا

متي يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائى مع محمود حمادة.. وأزمة القيد تنهى الصفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟