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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 32 ألفًا من المقبلين على الزواج خلال 4 أشهر بالمنيا

فحص المقبلين علي
فحص المقبلين علي الزواج بالمنيا

أجرت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الفحص الطبي لما يقرب من 32 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من المقبلين على الزواج بالمحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية نهاية فبراير الماضي وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجاري. 

وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وناشد وكيل الوزارة، المقبلين على الزواج، للبدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية، حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يومًا من إجراء الفحوصات، وأن مدة صلاحية الشهادة 6 أشهر برقم كودي، وتشمل الفحص الطبي والتحاليل، ولا يمكن التلاعب في بياناتها أو تزويرها ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

فحص المقبلين علي الزواج بالمنيا
فحص المقبلين علي الزواج بالمنيا
فحص المقبلين علي الزواج بالمنيا
فحص المقبلين علي الزواج بالمنيا
صحة المنيا فحص 32 ألف من المقبلين علي الزواج خلال 4 أشهر بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية لفحثص المقبلين علي الزواج الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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