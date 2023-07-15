أبرزهم رافائيل بينيتيز.. 3 مدربين جدد في الدوري الاسباني بالموسم المقبل

تواصل الأندية الإسبانية محاولاتها للتعاقد مع مديرين فنيين من العيار الثقيل، لقيادة الفِرق نحو التتويج بكل الألقاب الممكنة، أو إنقاد الأندية من خطر الهبوط والاستمرار في دوري الأضواء.

وسيشهد الموسم الجديد 2023-2024، تواجد 3 مدربين جدد في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، أملًا في تحسين النتائج في الموسم المقبل.

3 مدربين جدد في الدوري الإسباني بالموسم المقبل

وبهذا الصدد، نستعرض لكم الأندية الإسبانية التي قامت بتغيير مدربيها قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وذلك على النحو التالي:

1- الإسباني رافائيل بينيتيز (سيلتا فيجو)

أعلن نادي سيلتا فيجو تعيين المدرب الإسباني المخضرم رافائيل بينيتيز، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لنظيره البرتغالي كارلو كارفاخال.

وكان كارلو كارفاخال قد تولى تدريب فريق سيلتا فيجو لمدة موسم واحد فقط، وتحديدًا من نوفمبر 2022 حتى يونيو 2023، وقادهم في 29 مباراة، حقق خلالهم 10 انتصارات و8 تعادلات، بينما تلقى 11 هزيمة.

في المقابل، سبق للمدرب رافائيل بينيتيز تدريب عدة أندية إسبانية، مثل إكستريمادورا، بلد الوليد، فالنسيا وريال مدريد.

وإجمالًا، قاد رافائيل بينيتيز الأندية في 193 مباراة في الدوري الإسباني، حقق خلالهم 83 انتصارًا و53 تعادلًا، بينما تلقى 57 هزيمة، وتوّج بلقب الدوري الإسباني مرتين مع فريق فالنسيا.

رافائيل بينيتيز

2- الإسباني فيسينتي مورينو (ألميريا)

أعلن نادي ألميريا تعيين المدرب فيسينتي مورينو، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق في الموسم المقبل، خلفًا لنظيره "روبي" الذي أُقيل من منصبه؛ بسبب تراجع النتائج في الموسم الماضي 2022-2023.

وتولى روبي مسئولية تدريب فريق ألميريا لمدة موسمين، خلال الفنرة من 2021 وحتى 2023، وقادهم في 92 مباراة، حقق خلالهم 39 انتصارًا، و21 تعادلًا، بينما تلقى 32 هزيمة.

ونجح المدرب روبي في قيادة فريق ألميريا نحو تحقيق الفوز بدوري الدرجة الثانية في موسم 2021-2022، والتأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز.

في المقابل، سبق للمدرب فيسينتي مورينو تدريب فريق الشباب السعودي، كذلك تدريب عدد من الأندية الإسبانية، مثل: ريال مايوركا وإسبانيول، وقادهم في 74 مباراة بالدوري الإسباني، حقق خلالهم 19 انتصارًا، و16 تعادلًا، بينما تلقى 39 هزيمة.

فيسينتي مورينو

3- الإسباني فرانشيسكو رودريجيز (رايو فاليكانو)

أعلن نادي رايو فاليكانو تعيين فرانشيسكو رودريجيز، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق في الموسم المقبل، خلفًا لنظيره أندوني إيراولا.

وتولى أندوني إيراولا تدريب فريق رايو فاليكانو لمدة ثلاث مواسم، خلال الفترة من 2020 حتى عام 2023، قبل أن يقرر الرحيل لتدريب فريق بورنموث.

وقاد أندوني إيراولا تدريب فريق رايو فاليكانو في 136 مباراة، حقق خلالهم 54 انتصارًا و32 تعادلًا، بينما تلقى 50 هزيمة.

بينما سبق فرانشيسكو رودريجيز تدريب عدة أندية إسبانية، مثل: ألميريا، هويسكا وإلتشي، حيث قادهم في 112 مباراة في الدوري الإسباني، حقق خلالهم 28 انتصارًا و25 تعادلًا، بينما تلقى 59 هزيمة.