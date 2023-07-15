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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان خالد الصاوي في دورته الـ 16

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، تكريم النجم خالد الصاوي، عن مجمل مسيرته الفنية، وإسهاماته في المسرح المصري خلال حفل الافتتاح يوم السبت 29 يوليو الجاري.

 المهرجان القومي للمسرح المصري

وقال الفنان خالد الصاوي في بيان صادر عن المهرجان: “هذا التكريم أسعدني، لأنني خدمت في المسرح لسنوات، وحاولت أن أعمل فيه بكل طاقتي كممثل ومخرج ومؤلف وملحن، كما كتبت أشعار المسرحيات التي أخرجتها، وبالتأكيد أنا سعيد أن يتم تكريمي عن أعمالي المسرحية التي قدمتها رغم أن الإمكانيات وقتها كانت ضعيفة، أما الكتابة فهي مازالت موجودة ومشتاق جدا للوقوف علي خشبة المسرح".

خالد الصاوي وُلد في مدينة الإسكندرية عام 1963م، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون، وعمل لفترة قصيرة بالمحاماة قبل أن يتفرغ نهائيا للفن.

وهو ممثل ومخرج ومؤلف مسرحي مصري، ويعد واحدا من أبرز نجوم السينما والدراما المصرية في السنوات الأخيرة، قدم خلال مسيرته الفنية الممتدة الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين المسرح والسينما.

بدأ اهتمام خالد الصاوي بالمسرح من خلال مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة؛ حيث كان “الصاوي” ممثلاً ومخرجاً ومؤلفاً للعروض المسرحية، أسس فرقة “الحركة” المسرحية المستقلة عام 1989م مع عدد من النجوم منهم النجم الراحل خالد صالح، والفنان طارق عبد العزيز، والسيناريست سيد فؤاد، وقدم من خلال تلك الفرقة مسرحيات كثيرة ناجحة منها “حفلة للمجانين – الميلاد – اللعب في الدماغ”.

حاول الفنان خالد الصاوي من خلال فرقته، تقديم مسرح يناقش الحريات السياسية، والانحياز للطبقات الكادحة، وتميزت هذه العروض باستخدام تقنية الكاريكاتير في نحت الشخصيات، واستخدام الالوان الزاهية في الديكور والملابس، كما شارك في العديد من الورش المسرحية والفنية، والتي ساهمت في اطلاعه علي أهم التجارب المسرحية.

عمل مخرجا تليفزيونيا وقدم عدد من الأعمال التليفزيونية، من بينها فيلم “الحب مسرحية من 3 فصول”، وقام بأول بطولة من خلال فيلم “جمال عبد الناصر” عام 1999، حيث قدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وانطلق بعدها في تقديم عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية، منها أفلام : عمارة يعقوبيان، وكده رضا، وكباريه، والفرح، وقام بدور البطولة في فيلم الحرامي والعبيط وفيلم للإيجار، الفيل الأزرق، وله أعمال تليفزيونية أيضًا مثل قانون المراغي، وأهل كايرو، الاختيار 3.

الفنان خالد الصاوي له عدد من الإصدارات والدواوين منها : بعث الخيول، نبي بلا أتباع، كلام مرسل، أجراس، كذلك أصدر عدد من النصوص المسرحية منها: أوبريت الدرافيل، حفلة للمجانين، اللعب في الدماغ، الدبلة، الميلاد، بالإضافة إلى تجربة وحيدة في القصة القصيرة، حيث أصدر المجموعة القصصية “يوميات خلود” التي قدمها الأديب الكبير يوسف إدريس.

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