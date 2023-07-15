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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعقد ندوة تثقيفية لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية، بحضور  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، غدا الأحد، بمقر مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث ا.د.غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".

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