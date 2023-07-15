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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والخط اليوم

طلاب
طلاب

انطلقت أول أيام امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( عام - لغات ) " الدور الثانى" بمحافظة الجيزة، للعام الدراسى 2022/2023، اليوم السبت، والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم السبت امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ومن جهته، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (29519) طالب وطالبة، مقسم على (103) لجنة .

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 16 يوليو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وسيؤدي الطلاب يوم الاثنين 17 يوليو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية ، ويوم الأربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية. 

وينتهى الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية ).

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