استعدادًا لمهرجان العلمين الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الفنون والثقافة

تعتبر مدينة الفنون والثقافة من ضمن الإنشاءات التي لفتت أنظار الجميع في مهرجان العلمين الجديدة في ثالث أيام دورته الأولى، والذي يعتبر أكبر حدث ترفيهي في المنطقة، والذي سيستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

وتتواصل، اليوم، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، وتزامناً مع انطلاق مهرجان العلمين نرصد لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة في العلمين الجديدة.

معلومات عن مدينة الفنون والثقافة في العلمين الجديدة

وإليكم أبرز المعلومات التي يجب أن تعرفوها عن مدينة الفنون في العلمين الجديدة والتفاصيل على النحو التالي:



1- أقيمت مدينة الفنون والثقافة على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.



2- تحتوي مدينة الفنون والثقافة على قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، والمسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة.



3- تعتبر مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة محط أنظار الشرق الأوسط والعالم، لتفوقها مدن الثقافة والفنون بها، من حيث الإنشاءات والإمكانات التي تتضمنها.



4- وتحتوي مدينة الفنون على مسرح الجيب الذي يستوعب 50 شخصًا، ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6000 شخصًا.



5- تضم مدينة الفنون بالعلمين الجديدة مبنى للأوبرا وقاعات تدريب وأرضًا للمعارض، وتضم أيضًا مكتبة مركزية ودور عبادة.



ويضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، وحفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.