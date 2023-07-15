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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مصرع 2 في حادث تصادم مروع بالمنوفية

الشباب المتوفى
الشباب المتوفى

استقبل مستشفى الباجور العام جثامين طالبين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع على طريق قرية سبك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن تلقى إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، والذي يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث مروع لتصادم سيارة مع دراجة نارية، والذي نتج عنه مصرع طالبين شابين بعمر 17 عاما على طريق مفارق سبك.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، حيث تبين له مصرع كلا من "م، ع، ص" 17 عاما طالب مقيم في الباجور، "م، م، إ" 17 عاما طالب مقيم في الباجور، متأثرين بإصاباتهما في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ويستعد أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية لتشييع جثامين الشباب المتوفين، وذلك عقب معاينة الطب الشرعي للجثامين واستخراج تصاريح الدفن لدفنهم بمقابر العائلة بالقرية. وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الباجور حزنًا على مصرع شابين في حادث مفاجئ.

اتخاذ كافة الإجراءات احمد كشك استخراج تصاريح الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة استخراج التفاصيل الكاملة

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