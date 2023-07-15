مصادر كنسية: انعقاد أسبوع الخدمة لشباب المهجر 19 يوليو 2023

كشفت مصادر كنسية عن عقد أسبوع الخدمة الثاني لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم، في الفترة من 19 وحتى 26 أغسطس 2023، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يشارك مايقرب من 150 شابًا وفتاه من حوالى 30 إيبارشية حول العالم.

◄أسبوع الخدمة الأول

وكان قد عُقِد في الفترة من ٢٤ إلي ٣١ أغسطس ٢٠١٩ أسبوع الخدمة الأول برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بكرمة كينج مريوط – الأسكندرية

وقد قام الشباب الـ١٥٠ المشارك من حوالي ٣٠ ابيارشية من حول العالم بالخدمة بكافة صورها:

خدمة القرية – ١٦ قرية و ١١٠٠ أسرة

كرنفالات الأطفال – ٦٠٠ طفل

خدمة كبار السن – ٦٠ مسنا

خدمة الملاجئ – ٧٠ طفلا

خدمة الداون سيندروم – ٧٥ طفلا

خدمة اللاجئين السودانيين – ٣٠٠ طفل وأسرة

لقاءات روحية: عقد عده لقاءات مع البابا تواضروس وعدد من الأساقفة وهم:

البابا تواضروس الثاني – إخدم وافرح

– نيافة الانبا بافلي – الفرح في تباعية المسيح

– نيافة الانبا يوليوس – الفرح في غسل الارجل

– القس مرقس فوزي – الفرح في قوة كلمة الله

– القس جوشوا تادرس – الفرح في الخدمة

كما قاموا بعدد من زيارات كنيسة:

– كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

– مركز لوجوس بالمقر البابوي دير الانبا بيشوي لاستعادة ذكريات الاسبوع العالمي

◄ملتقي لوجوس

وقال البابا تواضروس الثاني عن ملتقيات لوجوس ونشأتها أنه في عام ٢٠١٤ قمت بأول زيارة إلي كندا وذلك بعد تجليسي بنحو عامين، وقضيت هناك شهرا كاملا في زيارة كنائسها و معالمها.

وتابع: وفي زيارة كنيسة وقف كورال الأطفال – أولاد وبنات في العاشرة من عمرهم – ينشدون بعض الترانيم الجميلة وقتها استشعرت خطرا إن هذه البراعم الصغيرة سوف تنسي مصر الأرض الأب نشأت عليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. وليس هم فقط ولكن أيضا خدامهم وخادماتهم.

وأوضح: "عندما عدت إلى مصر فكرت كثيرا ماذا نعمل لأجل هذه الأجيال من دول كثيرة وإبيارشيات عديدة، وبدأنا التنفيذ بانشاء مركز لوجوس للمؤتمرات بالمقر البابوي في أحضان دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر وراعينا أن يكون مركزا متكاملا في خدماته وإمكانياته وأيضا على أعلى درجة من الضيافة والإقامة ويستوعب حوالي مائتي فرد.. وافتتحناه أوائل عام ٢٠١٦.

وفي نهاية عام ٢٠١٧ بدأنا مجموعة من الآباء والخدام والخادمات التخطيط الدقيق لإقامة “الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية” والذي تم في أغسطس ٢٠١٨ تحت شعار العودة للجذور وكان أسبوعا ناجحا وفاق ما كنا نتوقع.