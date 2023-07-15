فوائد الاسكراب للجسم وللوجه وطرق تحضيره في المنزل

يعرف أن الاسكراب من ضمن مستحضرات التجميل التي يستخدمها البنات قبل الاستحمام للحصول على بشرة ناعمة وصافيه.

ويعمل الاسكراب أو “المقشر الطبيعي” على إزالة خلايا الجلد الميتة في الجسم والتخلص منها، وذلك بسبب مكوناته الطبيعية التي تشمل جزيئات صغيرة ناعمة سواء من الملح أو السكر الخشن التي تساعد تقشير الجسم وإعطاء البشرة شكل صحي، ويقلل من آثار الشيخوخة وعلامات حب الشباب.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الفتيات للحصول على بشرة نضرة ناعمة بأقل التكاليف، نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من السيدات وتشمل طرق تحضير الاسكراب في المنزل، وفوائد الاسكراب للجسم وللوجه، وذلك وفقاً لموقع

طرق تحضير الاسكراب في المنزل

يمكنك الحصول على بشرة ناعمة وجسم خالي من البقع من خلال الوصفات الطبيعية التي تستطيعين تحضرها بطرق بسيطة وسريعة دون اللجوء إلى المنتجات مجهولة المصدر وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - اسكراب القهوة والسكر

يمكنك استخدام اسكراب القهوة والسكر على الجسم بعد الاستحمام مباشرة مع اللوفه لتحصلي على بشرة ناعمة.

2 - اسكراب السكر والليمون

يمكنك استخدام اسكراب السكر والليمون مع نصف كوب من زيت جوز الهند، وخلط المكونات معاً وبالتدليك على المنطقة المراد تقشيرها لمدة 10 دقائق.

3 - اسكراب الترمس والأرز المطحون

يمكنك خلط الترمس والأرز المطحون مع نصف كوب ماء ورد، ثم تقومي بفرك الخليط على بشرة الجسم بالمزيج بحركات دائرية لحوالي 10 دقائق، قبل أن تشطف بالماء الدافىء.

فوائد الاسكراب للجسم وللوجه

1 - توحيد لون البشرة.

2 - تصغير المسام.

3 - الحد من ظهور حب الشباب.

4 - الحد من ظهور الخطوط الدقيقة و التجاعيد بالجسم.

5 - التخلص من السيلوليت و الاسترتش ماركس.

6 - تنشيط الدورة الدموية و تجديد الخلايا.