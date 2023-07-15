الصحة: تقديم 6.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة"

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 6 ملايين و211 ألف و453 خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم، مشيرة إلى أن الخدمات الطبية جميعها مجانًا.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة "100 يوم صحة"، موضحًا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.

وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية.

وأضاف أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يومًا الماضية من مبادرة "100 يوم صحة"، ولفت إلى الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه في حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، فإنه يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية.