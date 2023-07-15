ملك أسعد: مدينة العلمين لديها مقومات لجذب ملايين السياح

قالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة، شهدت تغييرًا كبيرًا عما كانت عليه في السابق، ويظهر حاليًا جمال مدينة العلمين، التي باتت تحتضن الفن والثقافة المصرية الأعرق في العالم، لافتة إلى أن فكرة مهرجان العلمين الجديدة بدأت قبل 6 أشهر، قبل تنفيذها على الأرض حاليًا بعد مجهودات كبيرة بذلت لإخراج المهرجان بشكل مبهر.

وأضافت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، خلال لقاءها ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامي هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أن العلمين الجديدة بها مقومات كبيرة، تساعد على إنجاح مهرجان العلمين، كما أن مدينة العلمين لديها مقومات لجذب ملايين السياح ، لافتة إلى أن مصر بها مدن متكاملة ذات مقومات كبيرة تساعد على دعم الأعمال الترفيهية، حيث أن قطاع الأعمال الترفيهي مهم جدًا فى عدد من الدول.

وأشارت إلى أن كل ما يبحث عنه الجمهور موجود في مدينة العلمين في موسم الصيف، معقبة: "نتوقع مليون زائر لمهرجان العلمين الجديدة في موسمه الأول".