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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هدير أبو زيد: العلمين الجديدة مدينة من مدن الجيل الرابع على ساحل البحر المتوسط

الإعلامية هدير أبو
الإعلامية هدير أبو زيد

قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إننا متواجدون اليوم معكم من مدينة العلمين الجديدة، أحد وأهم بقعة في مصر. 

 

وأضافت هدير خلال تقديمها برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة من مدن الجيل الرابع الموجودة على ساحل البحر المتوسط، معقبة: "نحن كمصريين تابعنا على مدار السنوات الماضية التطوير الذي حدث في الساحل الشمالي، نأتي من الصيف للصيف لنتفاجيء بالأبراج العالية التي تم بناءها والتصميمات الحديثة على أحدث طراز متواجدة في العلمين الجديدة، وكل هذا كان يسعدنا كمصريين". 

 

وتابعت: "نحن نرى أننا مصريين من حقنا أن نمتلك واجهة سياحية هامة مثل العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، لأن بحرنا لا يوجد له مثيل كما أن سواحلنا ليس لها مثيل، كما أن رمالنا ليس لها مثيل، وكل الناس المسافرة في الخارج تعي ذلك تماماً".

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