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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل سيوافق محمد هنيدى إذا قررت ابنته التمثيل؟.. الفنان يرد

محمد هنيدي
محمد هنيدي

قال النجم محمد هنيدي، إنه لا يوجد أحد من أبناءه يهوى التمثيل.

 

وعن موقف هنيدي من دخول ابنته إلى عالم الفن، أوضح هنيدي خلال لقاءه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر فضائية القاهرة  والناس، أنه إذا أرادت ابنته التمثيل، فإن قراره سيكون بحسب اللحظة التي تقول فيها ابنته، معقبًا: "بعيدًا عن أن المباديء لا تتجزأ والكلام الجميل ده، هشرح لها وجهة نظري ونشوف". 

 

وتابع: "لو أنا ما وافقتش على ان بنتي لا تعمل في التمثيل، فهذا ليس لأن المهنة فيها شيء، فأنا أنتمي إلى هذه المهنة وأتشرف بها، فكلهم زميلاتي، ولكنها مهنة شاقة، إللي موافق على مشاقها أهلا وسهلاً، انتي منتجة في شركة الانتاج الخاصة بي، لأن هذا مجال دراستها، أنا لا أعرف شيء عن الشركة، أنا أمثل فقط". 

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