ميمى جمال تحكى أسرارلأول مرة: فتاة من الراقصات حاولت تخطف زوجى حسن مصطفى

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن قصة الفتاة التي حاولت أن تخطف زوجها حسن مصطفى منها، قائلة: "في فترة من الفترات، كان فيه بنت من البنات الراقصات كانت معجبة بالفنان سعيد صالح، فكانت تقعد مع سعيد صالح وتتكلم معه، وبعدين لقينا واحدة تانية كانت تحاول عمل حركات على الحاج حسن مصطفى، الراجل قاعد في غرفته وبيعمل مكياج ويضبط شعره، ودي تيجي من وراه وتحط إيدها على كتفه، وتقول له شايف المانيكير اللي أنا حطاه، أنا حاطة حروف اسمك، طبعا الراجل انبهر، قال طيب ده أنا جاي مني في السن، ما أنا كويس أهوه".

وأضافت الفنانة ميمي جمال، خلال لقاءها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc: “ولاد الحلال كلموني، وأنا وقتها كنت في مصر بعمل مسرحية مع فؤاد المهندس وشويكار، وكان حسن مصطفى في الإسكندرية، فالناس اللي كلمتني قالتلي أنتي مش بتيجي إسكندرية ليه، قلت أنا عندي شغل، طب مفيش أجازة، قلت اه بناخد أجازة، قالتلي طب ياريت تيجي إسكندرية، عشان فيه واحدة بتلف على الأستاذ، والنهاردة قالت له تعالى وصلني، وضروري تيجي تشوفي إيه الحكاية، أنا زعلت، وقلت ليه أنا كل حاجة حلوة بعملها، ليه يحصل كده واتغظت، وكان فيه واحد معايا في المسرح قلت له تعالى معايا ناخد تاكسي ورحت إسكندرية وكانت ماما والبنات هناك، كان عمر البنات وقتها 7 أو 8 سنوات، رحت على البيت وماما فتحت وقلقت، وقالت: ”إيه في إيه؟"، قلت لها: “مفيش حاجة”، سألتها: “أومال حسن فين”، قالتلي: “لسا ما جاش”، قلتلها: “لسا مجاش لغاية دلوقتي، دي الساعه 4 معقول بيتأخر كل ده”، قالت لي: “عشان بيقعد مع سعيد صالح على القهوة وبيشربوا شيشة وبيتأخر”، قعدت واستنيته لغاية ما جه، قلت له: “حمدالله على السلامة”، قالي: “إيه ده إنتي جيتي من إمتى؟”، قلت له: “أنا جايه من بدري، بس أنت لحقت توصل المدام ولا لسه؟!”، قالي:" مدام؟! مدام إيه؟!"، قلت له: “أه اللي كانت حاطة اسمك على ظوافرها”.

وتابعت : “حسن مصطفى كان من النوع الذي لا يعترف ويحب ياكلك، قالي: ”إيه الكلام الفارغ ده، إيه للي أنتي بتقوليه ده ومين اللي قالك ومين الناس اللي عايزة تخرب بيتنا؟"، قلت له: “أنا بحكيلك وقائع مش بحكي لك حكاية، أنا قلت لك واحدة كذا كذا وأنت بتوصلها، حصل ولا محصلش؟”، قالي: “دي مرة”، قلتله: "بس يبقى مرة جرت مرة جرت مرة، أنا جايه بس عشان أقولك حاجة، عيب وإحنا مش صغيرين، وأنا نازلة مصر عشان عندي شغلي، وبقولك إحنا مش صغيرين، والمركب دي مش هتغرق عشان إحنا مخلفين أولاد، وأنا ست عاقلة ومش هتكلم، أرجو إنك تحط ده في دماغك وما يتكررش".