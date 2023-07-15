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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن الانتهاء من التفويج العكسى جوًا لحجاج بيت الله الحرام

العراق
العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن الانتهاء من خطة التفويج العكسي جوًا لضيوف الرحمن من الديار المقدسة إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن خطة تفويج الحجاج العراقيين البالغ عددهم أكثر من 26 ألفًا نفذت بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي"، مؤكدة أنها سخرت جميع الإمكانات البشرية والمادية عبر أسطول الناقل الوطني في جميع المطارات المحلية ومطارات السعودية لخدمة الحجاج العراقيين.

وأضاف البيان أن عملية التفويج العكسي أنجزت قبل انتهاء المدة المحددة من قبل هيئة الحج بأربعة أيام.

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