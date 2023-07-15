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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء غلق طريق 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان تجاه نادى الزمالك لاستكمال مشروع مونوريل

طريق 26 يوليو
طريق 26 يوليو

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط إغلاق طريق 26 يوليو كليًّا من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل، لليوم الثاني على التوالي، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادي النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر".

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة قد أعلنت فى وقت سابق عن غلق طريق 26 يوليو كليًّا من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل، لمدة يومين، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر".

وعينت الإدارة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادي النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر"، والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدًا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل.

يأتي ذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل “وادي النيل”، ما يستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه.

وأوضحت أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون على مدار يومين بدءًا يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا بنفس اليوم، ويوم السبت الموافق 15/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا بنفس اليوم.

 

تحويلات مرورية شارع 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

_ حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

_ استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

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