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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا والسعودية يؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع فى السودان

السودان
السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.

وتسبب القتال الذي اندلع في 15 أبريل في نزوح مدنيين من العاصمة السودانية وتسبب أيضًا في هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

ولم تنجح جهود الوساطة الإقليمية والدولية حتى الآن في إنهاء القتال.

واندلعت معارك وصفت بالأعنف بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في السودان التي أكملت شهرها الثالث، أمس الجمعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أجزاء من مدينة الخرطوم بحري.

وقال سكان إن الفصيلين المتناحرين في السودان خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري، وذلك بعد يوم من ترحيب كلا الطرفين بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

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