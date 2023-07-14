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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سوداني لـ"القاهرة الإخبارية": تراجع الظهور الإعلامي لقائد "الدعم السريع" يثير التساؤلات

السودان
السودان

كشف المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، عن أخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية.

وقال المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن قائد الدعم السريع لا يظهر إعلاميًا منذ فترة مما يثير التساؤلات.

وأضاف “ميرغني” أن الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط مستمرة وواسعة بمدن العاصمة الثلاث، موضحاً أن هناك معارك طاغية دارت في مدن الخرطوم وأم درمان ودارفور بحري.

وأشار المحلل السوداني، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اجتماعات اللجنة المكلفة من قمة دول الجوار في الأسبوع المقبل، وأن الجيش يحاول الآن، إعادة التمركز وتحسين الأوضاع علي الأرض لدعمفرصه في التفاوض، مؤكد أن الجيش خلال الفترة الحالية أصبح يهاجم بشراسة بعد أن كان يدافع في الفترة الماضية.

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