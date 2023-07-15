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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بينا فرق 14 سنة".. ميمي جمال تروي قصة زواجها بـ حسن مصطفى

ميمى جمال
ميمى جمال

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس قصة الحب التي جمعتها بزوجها الراحل حسن مصطفى، قائلة: "والدتي كانت رافضة زواجي من حسن مصطفى، وقالتلي حسن مصطفى أكبر منك بـ 14 سنة، وكان متجوز قبل كده وعنده بنت اسمها سمية". 

وأضافت ميمي جمال خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc، أنه لا توجد علاقة زواج لم تمر بخلافات، إلا أنه بعد الوفاة تتلاشي تلك الذكريات السيئة، وتابعت: "بفتكر المشوار الطويل اللي قضيناه مع بعض من سنة 1966 لغاية 2015م، كانت رحلة طويلة فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة".

وأكملت: “ارتحت جدًا في حياتي مع حسن مصطفى، خاصة أن والدي توفي وكنت في سن صغيرة فلم أشعر بالأبوة والحضن الدافئ إلا مع حسن مصطفى، وكان بالنسبالي الظهر والسند والأب”.

واختتمت: "كان بيسمعني لما أشتكيله، ومعايا في الشغل وفي كل مكان، حسيت إني مسنودة صح، معايا أمي وجدتي جنبي لكن اللي ساند ظهري كان حسن مصطفى".

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"بينا فرق 14 سنة".. ميمي جمال تروي قصة زواجها بـ حسن مصطفى

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