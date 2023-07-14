بعد غياب 6 سنوات.. ميمي جمال: "رجعت للفن بأداء أكثر نضوجًا"

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها عادت بعد غياب دام لـ6 سنوات، بأداء فني أكثر نضوجًا، وعلقت: "الفترة اللي كنت بشتغل فيها كتير، غير الفترة اللي بشتغل فيها على رواقة".

وأضافت الفنانة ميمي جمال، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc: "حاليا بقدم الأدوار اللي تليق عليا، اللي بعملها وأنا راضية عن نفسي، والحمد لله أن جميع الأدوار التي جائتني كان بها توفيق من عند الله سبحانه وتعالى".

وتابعت: “أنا حاولت أعمل اللي أقدرعليه، لأنه بعد انقطاع 6 سنوات عن الفن، حدث تغيرات كبيرة جدًا، وظهرت وجوه جديدة، مخرجين وكتاب جدد وإضاءة جديدة، كل شيء جديد، وكان فيه ناس كثيرة لا أعرفها، فحتى أندمج معهم، كان لا بد أن أشعر بهم وأتعامل معهم بروح الأم”.