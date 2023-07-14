طبيب مصرى بألمانيا: مرض البطانة المهاجرة مرض صامت وقاتل للسيدات

كشف الدكتور محمد جمال إبراهيم، المدير الطبي لمركز أطفال الأنابيب بشمال غرب ألمانيا، عن أهمية إطلاق مبادرة ودورات توعوية عن هذا المرض للسيدات وأزواجهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن مرض البطانة المهاجرة مرض صامت وقاتل للسيدات.

وأضاف أن بطانة الرحم هي حالة تؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا، ويمكن أن تحدث أيضًا للأشخاص الأصغر سنًا خلال سنوات المراهقة، فعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يجدون الراحة من الأعراض بعد انقطاع الطمث، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يسبب عدم الراحة والألم.

وأشار إلى أن هناك 200 مليون سيدة حول العالم مصابة بمرض البطانة المهاجرة، موضحاً أنه مرض كبير يصيب السيدات، موضحاً أن هذا المرض يؤثر علي قدرة السيدة علي العمل بكفاءة.