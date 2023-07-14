ارتفاع أعداد الضحايا.. كيف تواجه دول آسيا موسم الرياح الموسمية الشديدة؟

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الجمعة، أن الدول الآسيوية واجهت خلال هذه الأشهر أسوء موسم للرياح الموسمية، لافتة إلى أنه لقى أكثر من 100 شخص مصرعهم في جميع أنحاء آسيا هذا الشهر، حيث تشهد المنطقة الشاسعة موسمًا شديدًا للرياح الموسمية.

وأوضحت الهيئة الإذاعية أن الأسبوعين الماضيين شهدا هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من البلدان بما في ذلك الهند والصين واليابان، ونتيجة لذلك، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء.

وكانت كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى يوم الجمعة حيث ضربت عاصفة العاصمة سيول، بينما حذر المسؤولون في الفلبين من إعصار مداري.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت اليابان أيضًا عن فيضانات قياسية في جزيرة كيوشو قتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم سياسي محلي، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "إنها تمطر بشكل لم يسبق له مثيل"، بينما سجلت المدن في جميع أنحاء البلاد كميات قياسية من الأمطار، ويحذر العلماء من أن تغير المناخ زاد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم، تكافح العديد من البلدان للتخفيف من مخاطر الطقس القاسي.

وقال مدير الهيدرولوجيا والمياه والغلاف الجليدي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن البلدان المتقدمة مثل اليابان "في حالة تأهب قصوى، كما أنها مستعدة بشكل جيد للغاية عندما يتعلق الأمر بإجراءات إدارة الفيضانات".

وأضاف ستيفان أولينبروك، "لكن العديد من البلدان منخفضة الدخل ليس لديها تحذيرات، وبالكاد توجد هياكل دفاعية ضد الفيضانات ولا إدارة متكاملة للفيضانات."

وكانت السلطات اليابانية قد أجلت في وقت سابق هذا الأسبوع أكثر من 420 ألف ساكن من محافظتين في جزيرة كيوشو، وجاء في الأوامر: "حياتك في خطر، عليك أن تتخذ إجراءً فوريًا".

وفي الوقت نفسه في سيول، تم إجلاء 135 شخصًا في وقت مبكر من يوم الجمعة حيث ضربت السيول الغزيرة العاصمة الكورية الجنوبية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 4000 منزل.

في اجتماع طارئ مع الوكالات الحكومية، قال رئيس الوزراء هان دوك سو إن منع الوفيات يمثل أولوية قصوى في البلاد.

كما حذر المسئولين من "الاستعداد التام" لاحتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق المياه من سد بالقرب من الحدود بين الكوريتين بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد، غالبًا ما حدثت مثل هذه الإطلاقات في الماضي دون سابق إنذار، وأدت إلى حدوث فيضانات ووفيات في الجنوب.

كما تم إجلاء مئات الآلاف في جميع أنحاء آسيا حيث تسببت الأمطار التي لا هوادة فيها في إحداث الفوضى في مدن مختلفة، في حين أن العديد من العوامل تساهم في الفيضانات، يقول العلماء إن تغير المناخ بسبب الاحتباس الحراري زاد من احتمالية هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء العالم، لأن الغلاف الجوي الأكثر دفئًا يحمل المزيد من المياه.