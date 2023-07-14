الباز يكشف: كيف يستفيد المواطن البسيط من مهرجان العلمين؟

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مدينة العلمين نموذج لمشروع وضع فيه أموال كثيرة، لعمل مركز جذب سياحي عالمي، وهو ما سيبدأ يتحقق بانطلاق مهرجان العلمين.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مدينة العلمين الجديدة انطلقت شرارة العمل فيها منذ 5 سنوات واشتغل فيها 100 ألف مصري.

وأضاف الباز، أن مهرجان العلمين، فني ثقافي رياضي ترفيهي، فيه مسابقات وحفلات غنائية، ودورات رياضية، ومسرحيات، نجوم مصر والعالم يحيون 40 ليلة، والمهرجان في نسخته الأولى متوقع أن يجذب مليون سائح خلال 40 يومًا، يتم ترجمتهم لدخل قومي من السياحة.

وكشف الباز عن الفائدة التي ستعود على المواطن البسيط الذي لن يحضر أو يشارك في المهرجان، قائلًا: "المهرجان يجذب مليون سائح خلال 40 يومًا، يتم ترجمتهم لدخل قومي من السياحة، والدخل القومي لما يزيد يعود بالفائدة على الجميع، لأنه لا يدخل جيبك مباشرة، لكنه يدخل الحصيلة العامة للدولة، كما أن مهرجان العلمين يوفر آلاف فرص العمل".

وأردف: "إلى جانب العائد المادي يوجد عائد معنوي، فتنظيم المهرجان يرسم صورة ذهنية عن مصر في العالم أنها بلد مستقرة، ولم تعد مرتعًا للإرهاب".

وأشاد باختيار المكان، ووصفه بالاختيار الذكي، لأن العلمين في ذهن العالم مدينة للشر والجثث والقتلى، منذ الحرب العالمية الثانية، فتم استغلال شهرة الاسم، وأنها أصبحت مصدر للحياة، بعد ما كانت مصدر للموت.