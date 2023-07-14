التحريات: ماس كهربائى وراء حريق سيارة محملة بالأسمنت بطريق الضبعة

كشفت المعاينة الأولية والتحريات في واقعة اشتعال النيران في سيارة أثناء سيرها بطريق الضبعة ووفاة قائدها عن حدوث ماس كهربائي بالسيارة تسبب في الحادث.

كما كشفت التحريات أن السيارة عبارة عن فنطاس محملة بالأسمنت.

تسبب الحادث في مصرع قائدها وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة بطريق الضبعة أسفل الدائري الإقليمي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق.