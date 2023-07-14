مصرع مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية

لقي مسجل خطر بشمال محافظة الدقهلية مصرعه بمركز المنزلة فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال تنفيذ حكم قضائي بضبطه وجرى إيداع جثمانه مشرحة مستشفى المنزلة العام.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، بمصرع مسجل شقي خطر أثناء تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية، وذلك بعدما شعر بإقتراب القوات أثناء ضبطه كونه مطلوبا فى عدد من القضايا وبمجرد شعوره باقتراب القوات قام بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليهم فتبادلوا معه إطلاق النار حتى جرى إسكات مصدر النيران وتبين إصابته ووفاته فى الحال.

وبالفحص تبين أن المتهم مطلوب في عدد من القضايا، وتبين أنه مسجل خطر "فئة أ مخدرات"، ومدرج جنائيًا ومطلوب في أحكام قضائية نهائية ويمارس تجارته الغير مشروعة متخذًا من منطقة "تحت السكة "التابعة لقسم شرطة المنزلة ويفرض سيطرته وهارب منذ 6 أعوام.

وبورود معلومات إلى مباحث قسم المنزلة عن مكان اختبائه وداهمت المأمورية المكان وحاصرته وعندما استشعر بالقوات بادر بإطلاق النيران اتجاههم وتعاملوا معه واسفر عن مصرعه .

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزلة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.