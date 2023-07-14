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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأحد.. وزارة العمل تطلق "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"

وزارة العمل
وزارة العمل

تستعد وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد غد الأحد، لإطلاق وحدة التوجيه ما قبل المغادرة، وذلك بحضور مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار تنفيذ مشروع  من "أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا- THAMM" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي GIZ وجهات وطنية عديدة.

وكان قد أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الوحدة واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة، لتدريب الشباب المصريين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة للعمل بالخارج، مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي.

وتنشئ الوزارة، وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام للوزارة بمدينة نصر، بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف بالشكل الصحيح دون الحاجة للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم بإجراءات المطار "المغادرة– الوصول".

يجدر بالذكر أن أبرز البرامج التي بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية، عقد البرنامج التدريبي للملاحق العمالية والذي يهدف الي  تزويد الملحقين العماليين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، حيث يتألف من عشر وحدات تتناول موضوعات مختلفة مثل التوظيف العادل والأخلاقي، والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة، وشمولية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين، وكيفية إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة، وتنظيم عدد من الأنشطة والدورات للتأهيل للعمل سواء بالسوق المحلية أو الخارجية ومنح شهادات معتمدة، وكذلك برامج تدريبية على مهن كهرباء سباكة وتكييف وتبريد وأعمال الصيانة الخاصة بهم في مركزي تدريب مهني الشرابية وبولاق الدكرور"، وذلك بعد تطوير المركزين وإمدادهما بالأدوات والأجهزة المطلوبة للتدريب، ومشاركة عدد من العاملين بالوزارة في المنحة التدريبية للحصول على شهادة حوكمة الهجرة بالجامعة الأمريكية.

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