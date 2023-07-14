"لماذا لا توجد صناديق قمامة فى كوريا؟".. "لوغاريتم" يُجيب

أجرى الإعلامي أحمد فايق، جولة في شوارع كوريا، ضمن فقرات أولى حلقات برنامج "لوغاريتم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، للإجابة على عدد من التساؤلات ورصد الفروق الثقافية بين ثقافات البلدين.

وقال "فايق" إنه رصد خلال جولته الأولى في كوريا، عدم وجود صناديق قمامة أو زبالة في الشوارع، موضحًا أن هذه الظاهرة موجودة أيضًا في اليابان.

وأضاف أن جزءًا من ثقافة الشعبين الكوري والياباني هو أنه يقوم بإلقاء المخلفات في صندوق القمامة في منزله، وليس في الشارع، ويوزع القمامة بين العضوية والبلاستيك، موضحًا أن ثقافة الشعب الكوري تعتمد على الترشيد، مؤكدًا أنهم يشترون احتياجاتهم بالقطعة.