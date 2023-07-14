ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لماذا لا توجد صناديق قمامة فى كوريا؟".. "لوغاريتم" يُجيب

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

أجرى الإعلامي أحمد فايق، جولة في شوارع كوريا، ضمن فقرات أولى حلقات برنامج "لوغاريتم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، للإجابة على عدد من التساؤلات ورصد  الفروق الثقافية بين ثقافات البلدين.

وقال "فايق" إنه رصد خلال جولته الأولى في كوريا،  عدم وجود صناديق قمامة أو زبالة في الشوارع، موضحًا أن هذه الظاهرة موجودة أيضًا في اليابان.

وأضاف أن جزءًا من ثقافة الشعبين الكوري والياباني هو أنه يقوم بإلقاء المخلفات في صندوق القمامة في منزله، وليس في الشارع، ويوزع القمامة بين العضوية والبلاستيك، موضحًا أن ثقافة الشعب الكوري تعتمد على الترشيد، مؤكدًا أنهم يشترون احتياجاتهم بالقطعة.

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد مشاركة مصر فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

"لوغاريتم" يفك شفرة باحث مصرى "صعيدى فى الجامعة الكورية"

أحمد فايق فى أولى حلقات "لوغاريتم": لا بد من بناء جسور المعرفة مع العالم

"حياة كريمة".. "إكسترا نيوز" ترصد أعمال التطوير بقرية قصر الباسل فى الفيوم

"حياة كريمة" تضىء قرية قصر الباسل بالفيوم

"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

بلعبة «التيك بول».. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

"النتيجة قريبة من توقعى".. خالد الصاوى يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الأكثر قراءة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مصر والسودان.. والعرب

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية