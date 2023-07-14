وزارة العمل: عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء.. وتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل" مُستمرة فى المحافظات

قالت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن مديرية عمل جنوب سيناء أعلنت عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

وأكدت الوزارة، أن تسليم العقود حدث داخل مقر مديرية العمل في إطار خطة تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعيين ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالاستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في كل المحافظات ودمجهم في سوق العمل، ومتابعة المديريات لكل المنشآت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم في كل المنشآت. وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريره للوزارة أن المديرية تقوم بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير فرص عمل لذوي الهمم ومتابعتهم بعد تسلم العمل بالشركات لتلك الفرص، تنفيذاً لتوجيه الوزير.

وكان اجتماعاً قد عقده الوزير حسن شحاتة بالديوان العام لوزارة العمل بالقاهرة، مع مديري مديريات العمل بكل المحافظات، جرى خلاله مناقشة العديد من الملفات، أبرزها ملف ذوي الهمم، وأُعلن فيه عن استمرار خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، والتي أسفرت حتى الآن عن تعيين 8 آلاف و303 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

وأوضح فيه المجتمعون عن أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات قامت خلال الـ6 أشهر الماضية بحصر 15 ألفا و890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و459 ألفاً و859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و126 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و623 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 50 ألفاً و530 عاملاً، وهو ما تعكف الوزارة على استيفائه.