ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء.. وتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل" مُستمرة فى المحافظات

جانب من تسليم عقود
جانب من تسليم عقود العمل

قالت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن مديرية عمل جنوب سيناء أعلنت عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

وأكدت الوزارة، أن تسليم العقود حدث داخل مقر مديرية العمل في إطار خطة تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعيين ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالاستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في كل المحافظات ودمجهم في سوق العمل، ومتابعة المديريات لكل المنشآت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018  بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم في كل المنشآت. وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريره للوزارة أن المديرية تقوم  بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير فرص عمل  لذوي الهمم ومتابعتهم بعد تسلم العمل بالشركات لتلك الفرص، تنفيذاً لتوجيه الوزير.

IMG-20230714-WA0009

وكان اجتماعاً قد عقده الوزير حسن شحاتة بالديوان العام لوزارة العمل بالقاهرة، مع مديري مديريات العمل بكل المحافظات، جرى خلاله مناقشة العديد من الملفات، أبرزها ملف ذوي الهمم، وأُعلن فيه عن استمرار خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، والتي أسفرت حتى الآن عن تعيين 8 آلاف و303 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

IMG-20230714-WA0008

وأوضح فيه المجتمعون عن أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات قامت خلال الـ6 أشهر الماضية بحصر 15 ألفا و890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و459 ألفاً و859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و126 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و623 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 50 ألفاً و530 عاملاً، وهو ما تعكف الوزارة على استيفائه.

الأكثر قراءة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مصر والسودان.. والعرب

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية