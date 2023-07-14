"هنا العلمين الجديدة".. إشادات واسعة بالانطلاقة القوية للمهرجان: "كرنفال يليق بمصر"

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أمس، لتدشن أكبر تظاهرة ترفيهية فنية رياضية فى الشرق الأوسط، تستمر فعالياتها حتى ٢٦ أغسطس المقبل، وتستهدف حضور أكثر من مليون زائر.

شهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان، الذى يُقام للمرة الأولى على أرض العلمين الجديدة، التى تنتمى إلى مدن الجيل الرابع، انطلاقة قوية للغاية حظيت بإشادة جماهيرية واسعة بحسن التنظيم وترتيب الفعاليات.

ويشارك فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين فى مختلف المجالات، على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة للزائرين والسائحين على حد سواء.

انطلاق الفعاليات بمنافسات «التيك بول».. وشاشات عملاقة لعرض مباراة القمة

بدأت فعاليات المهرجان فى الثالثة من عصر أمس الأول بمنافسات لعبة «التيك بول»، التى تجمع بين مهارات لعبتى كرة القدم وتنس الطاولة، وسط حضور جماهيرى كبير للمباريات التى أقيمت بين عدد من الفرق المتسابقة، وتستمر منافساتها حتى اليوم.

وشهدت المباريات مشاركات من بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينهم «البلوجر» على غزلان، وسط أجواء احتفالية.

وفى المساء، حرص القائمون على المهرجان على عرض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز على شاشات عملاقة، وسط اهتمام جماهيرى كبير من زوار الساحل الشمالى بمشاهدة المباراة، وتفاعل كبير مع أحداثها التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة ٤-١، وسط إشادة بحسن التنظيم وترتيب جدول الفعاليات.

بطولة كرة قدم شاطئية بمشاركة مشاهير «الساحرة المستديرة»

فى اليوم الثانى للمهرجان بالأمس، انطلقت منافسات كرة القدم الشاطئية، وتستمر فعالياتها حتى اليوم، وسط تواجد مكثف لعدد من نجوم كرة القدم، بعد إعداد الملاعب والشواطئ لاستقبال المباريات والجماهير، على رأسهم أحمد حسن وعبدالستار صبرى وجمال حمزة وأمير عبدالحميد ورامى صبرى وأحمد الشيخ وغيرهم. وفى الثامنة من مساء أمس، بدأت مباريات كرة القدم الشاطئية على الملعب الجديد فى شاطئ «نورث سكوير» بمدينة العلمين الجديدة، فى البطولة التى تجمع بين ٤ فرق من المشاهير، هى: فريق الكابيتانو حسام غالى، وفريق الموهوبين حازم إمام، وفريق الصقر أحمد حسن، وفريق محمد فضل.

عبدالستار صبرى: رأيت مدينة عالمية على أرض مصرية

على هامش وجوده فى مدينة العلمين الجديدة لحضور بطولة كرة القدم الشاطئية، أعرب عبدالستار صبرى، نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته الغامرة بالوجود فى هذه المدينة، وحضوره الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنه شعر منذ اللحظة الأولى بتميز المدينة وروعتها وجمالها وتفردها، مقارنة بالعديد من المدن العالمية ذات الطابع الساحر التى زارها من قبل. وقال «صبرى»: «العلمين الجديدة مدينة عالمية على أرض مصرية، وأنا سعيد للغاية بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان، وأيضًا جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنظيم وتغطية الفعاليات إعلاميًا، وتقديمها بطريقة ساحرة ومبدعة، وسط القدرة على جمع باقة كبيرة من نجوم الرياضة والفن فى حدث ترفيهى واحد، يظهر تميز المهرجان وتفوقه على غيره فى المنطقة بأكملها». كما أعرب عن سعادته الكبيرة بدعوته للمشاركة فى مباريات كرة القدم الشاطئية، وسط عدد من عمالقة كرة القدم فى مصر، متوقعًا أن تشهد المباريات حالة من التنافسية والإثارة، فى ظل حماس اللاعبين لتقديم بطولة متميزة، وتفاعل الجماهير التى حضرت إلى المدينة لمشاهدة البطولة وغيرها من الفعاليات الرياضية والفنية.

منظمون: النجاح نتاج تجهيزات لمدة 6 أشهر

مع انطلاق الفعاليات، ظهر الوجود المكثف للشباب المنظم للحدث من شركات «تذكرتى» و«POD» و«المتحدة للخدمات الإعلامية» وغيرها، لمساعدة ضيوف المهرجان وتسهيل دخولهم وخروجهم من البوابات، والوصول إلى المقاعد المخصصة بشكل سلس، وسط إشادات واسعة من الجمهور، وحِرص على متابعة جدول الفعاليات فى الأيام المقبلة.

وأعربت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها بالوجود مع الفريق المنظم للتظاهرة الترفيهية الكبرى، مضيفة: «ما يحدث فى المهرجان هو نتاج جهود مضنية من فريق العمل استمرت لمدة تزيد على ٦ أشهر، تم خلالها فتح خطوط اتصال بين عدد من الشركات والجهات، لتنظيم حدث مشرف يليق بالدولة المصرية ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما ظهر جليًا منذ الساعات الأولى لانطلاق الدورة».

وأفادت بأن تنظيم الدورة الأولى من المهرجان مر بمراحل مختلفة، بداية من التفكير فى الأمر، مرورًا بتحديد الشركاء والشركات المنظمة والراعية، والتعرف على اهتمامات وتفضيلات الجمهور، والحرص على تنظيم الحدث نفسه، وسط الحرص على تلبية جميع متطلبات واحتياجات الجمهور، سواء الترفيهية أو الفنية أو الرياضية، فى فعاليات مستمرة تضمها مدينة واحدة.

وواصلت: «مدينة العلمين الجديدة مختلفة ومتميزة، ولا تسعى للمقارنة مع أحد، لأنها تضم كل عناصر التفرد والتألق، كما أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لاحتضان أكبر عدد ممكن من البطولات الدولية فى الألعاب المختلفة، وأن تكون على خريطة المدن التى تستضيف الفعاليات العالمية، وهو ما بدأ بالفعل فى المهرجان، الذى يضم عددًا من الفعاليات الرياضية المتميزة، مثل بطولة كرة القدم الشاطئية والبطولة العربية للجودو، وغيرهما».

وتابعت: «من العلامات المميزة، أيضًا فى العلمين الجديدة وجود مدينة الفنون، وما تضمه من مجموعة متميزة من المسارح، بالإضافة إلى كثير من الأنشطة الترفيهية، لذا فإن حضور الحفلات بها سيكون تجربة مختلفة ومتميزة لكل الحاضرين والمشاركين، خاصة تلك التى ستقام فى المنطقة الشاطئية».